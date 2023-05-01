GÜNSEL B9 ile test sürüşü yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, KKTC'nin kurumsal kapasitesinin gelişmesine yönelik birçok çalışma yapılması hedefinde olduklarını ifade ederek, "KKTC'ile her alanda çalışmalarımızı ileriye taşıma gailesi içerisindeyiz. İletişimimiz ve iş birliklerimiz devam edecektir" dedi.

YDÜ Büyük Kütüphane'den çok etkilenen Dr. Hasan Ulusoy, özellikle eski eser koleksiyonunun yer aldığı bölüme uzun bir zaman ayırarak "Zengin bir ulusal miras" olarak tanımladığı koleksiyonun büyük bir değer olduğunu belirtti. Dr. Ulusoy, GÜNSEL'in çok başarılı bir çalışma olduğunu da vurgulayarak "Her zaman desteğe hazırız" ifadesini kullandı.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da "Üniversite olarak bilimde, teknolojide ve sanatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ana vatan Türkiye'mizin de bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunu görmek bizlere büyük bir güven veriyor" diye konuştu.