GÜNSEL profesyonelleri deneyimlerini öğrencilere aktaracak

Üniversite-sanayi iş birliğini bir adım öteye taşıyarak, aynı kampüs içerisinde bir araya getiren YDÜ, ülkenin yüzde 100 elektrikli otomobil markası GÜNSEL'le yürüteceği akademik süreçleri koordine etmek için kurduğu "Akademik Danışma Kurulu" ile bu iş birliğini kurumsallaştırdı. İki kurum arasında, proje, yayın, ders, ve staj gibi çalışmaların sayısının ve kalitesinin artırılması hedefiyle kurulan "Akademik Danışma Kurulu", GÜNSEL ve YDÜ arasında; endüstri - akademi iş birliğinin çift yönlü planlanması ve daha efektif hale getirilmesini amaçlıyor.

Kurulun aldığı tavsiye kararı doğrultusunda; GÜNSEL'de staj ve işe alım garantisi bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun ilgili bölümlerinin öğrencilerine GÜNSEL'in tecrübeli meslek profesyonelleri teorik ve uygulamalı dersler de verecek.

"Girişimci üniversite" vizyonu ile hareket ettiklerini ifade eden YDÜ Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Sahip olduğumuz ARGE ve bilimsel üretim gücüyle otomotiv, sağlık ve savunma alanlarında geliştirdiğimiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL'i, geliştirerek ilk modelleri B9'un 13 prototipini ürettik. GÜNSEL'i geliştirme ve prototipleme sürecinde edindiğimiz birikimi, profesyonellerimiz aracılığıyla Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerimize aktaracağız" dedi.

YDÜ Rektör Yardımcısı ve Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimin özellikle mühendislik gibi alanlarda son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu yaklaşımla, kampüste geliştirdiğimiz her bir projede öğrencilerimizi en önemli paydaşlarımız olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, teorik donanımlarının yanı sıra doğrudan uygulamanın bir parçası haline getirerek, alanlarında deneyim kazanmaları hedefliyoruz" diye konuştu.