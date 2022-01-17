Günsel’i test ettiler

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın imzalarıyla yürürlüğe giren iş birliği protokolü, iki üniversite arasında araştırmacı değişimi ile ortak bilimsel yayın ve araştırmaların yapılmasına kadar geniş bir çerçeveyi kapsıyor.

YDÜ'nün akademik ve bilimsel üretkenliğine değinen Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Üniversite olarak 5 yıl önce araştırma ve bilimsel yayınlar konusunda yeni bir vizyon belirledik. 5 yılda bilimsel makale sayımızı 143'ten 1.500 bandına çıkardık. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel makale sayımız ise 2,3 düzeyine yükseldi" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, KKTC ziyaretlerinde oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Ünüvar, "Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının değerli bakanları tarafından kabul edildik. Üniversitelerle çok verimli görüşmeler yaptık. KKTC'de atılan her bir adımı kendimiz atmışçasına değerli görüyoruz. Bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizle yakından çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

İmza töreninin ardından YDÜ kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri Test Sürüşü Alanı'nda KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'i de test eden Prof. Dr. Necdet Ünüvar, gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından "GÜNSEL B9'u kullandıktan sonra, sloganının neden 'drive the silence – sessizliği sür' olduğunu anladım. Konforu, gücü, sürüş kalitesi ve sessizliği çok güzel. KKTC ve Türkiye'nin aynı dönemde iki elektrikli otomobil markası ile dünyada adlarından söz ettirmeleri gurur verici" şeklinde konuştu.