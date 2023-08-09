Gürbağ savunma IDEF’23 savunma sanayi fuarına damga vurdu

Batuhan Bağıban kendilerine karşı gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayarak yerli akıllı savunma sistemi Hydro-GIDS ile yerli ve yabancı katılımcılardan tam not aldıklarını ifade etti.

SEKTÖRDEKİ GÜCÜMÜZÜ VE LİDERLİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA KANITLADIK

IDEF Fuarı, küresel savunma endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edildiğinden bahseden Bağıban "Gürbağ Savunma olarak uluslararası savunma sektörünün önde gelen katılımcıları arasında yer almış olmak bizler için gurur kaynağıdır. Fuar kapsamında en son teknolojileri ve yenilikçi çözümlerimizi sergilemek için yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bu yılki katılımımızla bir kez daha sektördeki gücümüzü ve liderliğimizi kanıtlamış olduk" dedi.

HYDRO- GIDS, ALANINDA KAYNAK OLACAK BİR ÇALIŞMA

Daha önce Hydro-GIDS ile saha testlerine başladıklarını, 50 kilograma kadar atış yaptıklarını şimdi de 200 kilogramı tamamladıklarını belirten Bağıban "800-1200 kilograma kadarlık kısımları da aşamalı olarak sürece dahil etmeye başladık. Bu, dünyada alana kaynak teşkil edecek ilk çalışmalardan biriydi. Hem yerli sanayinin gücü açısından hem de uluslararası pazarın bize olan ilgisi açısından oldukça önemli mesajlar içeriyordu. Buradaki saha test faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Çalışmamız, dolanan mühimmatların etkinliğini artırmak için bir üründür. Bu ürün sadece dolanan mühimmat ve roketlerle sınırlı değildir. Denizaltılarda torpido fırlatmada ve hava araçlarındaki ilk mühimmat fırlatma itkilerinde kullanılabilir bir hidrojen itki sistemidir. Hidrojen itki, geniş bir pazar ve kullanım alanı sunarak deniz platformlarında dikey fırlatma sistemlerine alternatif olarak kamikaze dronların pist ve havaalanı gerektirmeden kullanımını sağlar. Ayrıca ürünümüz ekonomik yönden de avantaj sağlamıştır. Mühimmatların etkinliğinin yanı sıra ekonomik boyutu da önemli bir faktördür ve hidrojen itki bu konuda avantajlıdır. Rakip çözümler, sürdürülebilirlik, bakım ve onarım açısından birçok zorlukla ve yüksek maliyetlerle karşılaşabiliyor" diyerek ürün kalitesinin gelecekte büyük yer bulacağını ifade etti.

YIL SONUNA KADAR TÜM TEST FAALİYETLERİ TAMAMLANMIŞ OLACAK

Hydro- GIDS Akıllı Savunma Sistemi'ni artık tam anlamıyla tamamladıklarını ve yakın zamanda sahada kullanmaya başlanacağını müjdesini veren Gürbağ Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban "Bu ürünün en önemli özelliği, 2 kilogramdan 1000 kilograma kadar geniş bir yelpazede farklı tipte mühimmatları her türlü platformda fırlatabilmesidir. Bu özellik sayesinde, kara, deniz ve hava araçlarında yaygın bir şekilde kullanılabilir ve uyum sağlayabilir. Yıl sonuna kadar sistemin tüm test faaliyetlerini tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Gürbağ Savunma standını ziyaret eden katılımcılara da teşekkür eden Bağıban "Gürbağ Savunma standı, ziyaretçilere en son gelişmiş savunma teknolojilerini yakından tanıma aynı zamanda da yenilikçi mühendislik yaklaşımları, güvenlik ve savunma alanında geliştirdiğimiz ürünleri inceleme fırsatı sundu, bu sebeple de yoğun bir ilgi ile karşılandı. Standımıza yoğun ilgi gösteren tüm katılımcı ve ziyaretçilere teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.