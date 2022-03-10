Gurbetçi Türkler’e İstanbul’da ev sahibi olma fırsatı

YILLARDIR dar gelirli vatandaşları
kira öder gibi
ev sahibi yaptıklarını
belirten Toplu
Konut İdaresi
Başkanı (TOKİ
) Ömer Bulut
, inşa
ettikleri 1 milyon
100 Bin konutla beş
milyondan fazla vatandaşın
sıcak yuvasının mimarı
olduklarını söyledi. İşçiden
memura, ev hanımdan esnafa
toplumun tüm kesimlerini
kucaklayan bir anlayışla
hareket ettiklerini belirten
Bulut, "Yurtdışında yaşayan
Türk vatandaşlarımızın
ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe
'de 2+1
ve 3+1 nitelikli 420 konutluk
projeyi hayata geçiriyoruz.
Projemize başvurular 21
Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri
arasında yapılacak" dedi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN
Yeni konut projesiyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olacağını ifade eden Bulut, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçireceklerini söyledi. Projeden ev sahibi olmak isteyen yurtdışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet
üzerinden yapabilecek. Başvuruda bulunacak kişilerin T.C. vatandaşı olması veya mavi kart
sahibi olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin yurtdışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurtdışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır. Fiyatı ortalama 1 milyon 430 bin lira olacak 2+1 konutlar yüzde 30 peşinatla 8 bin 342 lira taksitle, 120 aya varan vadeyle satılacak. 1 milyon 680 bin lira olan 3+1 konutlar ise yüzde 30 peşinatla 9 bin 800 lira taksitle, 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.
KURA 31 MAYIS'TA
Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022'de yapılacak. Hak Sahibi Belirleme Kurası TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Proje ile ilgili tüm detaylı bilgiye www. toki.gov.tr adresinden ve Alo TOKİ Bilgi Hattı
:444 86 54 numaralı hattan ulaşılabilir. ANKARA