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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Gurbetçi Türkler’e İstanbul’da ev sahibi olma fırsatı

Gurbetçi Türkler’e İstanbul’da ev sahibi olma fırsatı
YILLARDIR dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını belirten Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, inşa ettikleri 1 milyon 100 Bin konutla beş milyondan fazla vatandaşın sıcak yuvasının mimarı olduklarını söyledi. İşçiden memura, ev hanımdan esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Bulut, "Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak" dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN
Yeni konut projesiyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olacağını ifade eden Bulut, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçireceklerini söyledi. Projeden ev sahibi olmak isteyen yurtdışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuruda bulunacak kişilerin T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin yurtdışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurtdışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır. Fiyatı ortalama 1 milyon 430 bin lira olacak 2+1 konutlar yüzde 30 peşinatla 8 bin 342 lira taksitle, 120 aya varan vadeyle satılacak. 1 milyon 680 bin lira olan 3+1 konutlar ise yüzde 30 peşinatla 9 bin 800 lira taksitle, 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

KURA 31 MAYIS'TA
Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022'de yapılacak. Hak Sahibi Belirleme Kurası TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Proje ile ilgili tüm detaylı bilgiye www. toki.gov.tr adresinden ve Alo TOKİ Bilgi Hattı:444 86 54 numaralı hattan ulaşılabilir. ANKARA

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Gurbetçi Türkler’e İstanbul’da ev sahibi olma fırsatı
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