GÜRTİAD’dan deprem bölgesine 14 konteyner gönderildi

Gürcistan'da faaliyet gösteren GÜRTIAD'dan da (Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği ) ülkemizi derinde sarsan Yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen 11 ilimizden meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için yardımlar gelmeye devam ediyor.
Yardımların öncümüzde ki günlerde de süreceğini belirten Gürtiad Yönetim Kurulu Başkanı Osman Turan, "Bugün derneğimizin Yonpas Georgia deposundan 4 konteyner daha deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Şimdilik deprem bölgesine gönderdiğimiz konteynerlerin sayısı 14, ilerleyen günlerde 6 konteyner daha gönderilecektir" dedi.
Tırları uğurlama merasimine Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, T.C. Tiflis Büyükelçiliği temsilcileri, Gürtiad Yönetim Kurulu Başkanı Osman Turan, Gürtiad Yönetim Kurulu, Gürtiad üyeleri ve konteyner yapımında maddi katkıda bulunan Gürcü ve Türk Firma temsilcileri katıldılar.
Konteyner üretiminde maddi katkıda bulunan firma ve temsilcilerine Büyükelçi Ali Kaan Orbay ve Gürtiad Yönetim Kurulu Başkanı Osman Turan tarafından teşekkür plaketleri verildi ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.