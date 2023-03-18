GÜRTİAD’dan deprem bölgesine 14 konteyner gönderildi

Gürcistan'da faaliyet gösteren GÜRTIAD'dan da (Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği ) ülkemizi derinde sarsan Yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen 11 ilimizden meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için yardımlar gelmeye devam ediyor.