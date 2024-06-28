Güvenilir gıdaya yönelik çalışmalar tek paltformda toplandı

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: - "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitemiz bugünden itibaren yayına başladı. Güvenilir gıdaya dönük olarak yapmış olduğumuz bütün çalışmaları artık vatandaşlarımız tek bir platformda görüyor olabilecek"

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinin bugünden itibaren yayına başladığını belirterek, "Güvenilir gıdaya dönük olarak yapmış olduğumuz bütün çalışmaları artık vatandaşlarımız tek bir platformda görüyor olabilecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de bir otelde Güvenilir Ürün Platformu ve Mersin Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşmasın'da, gıda arz güvenliği konusunun ülklerin milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tarım alanında dünyada önemli ülkelerden olduğunun altını çizen Yumaklı, ülkenin iyi bir potansiye sahip olduğunu ve bunun daha çok üretim ve ihracata çevrilmesi gerektiğini anlattı.

Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret ederek, tarım ve gıda ürünleri ihracatının, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 31 milyar dolara ulaştığını anımsattı. Yumaklı, dış ticaret fazlasının ise yüzde 3 artışla 7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Söz konusu ihracatın bu yılın ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artttığını hatırlatan Yumaklı, ithalatın ise yüzde 15,3 azaldığını ifade etti.