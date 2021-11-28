Güvenilir ticaretin yolu ‘VBanko Çek Dijital’

HER geçen gün ticari ve mobil alt yapısını güçlendiren VakıfBank
, teminat mektubunun güvenini çekin dolaşım kolaylığıyla birleştiren "VBanko Çek
Dijital" ile güvenli ticaretin daha da hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine destek oluyor.
ÇEK KARŞILIĞI GÜVENDE
VBanko Çek Dijital
ile yasal sorumluluk tutarından daha fazlasının garanti altına alındığını belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol
, "VBanko Çek Dijital ile işletmelerin nakit akışlarının düzenlenmesine katkıda bulunarak ticari yaşamın devamlılığını destekliyoruz. KOBİ, ticari ve kurumsal segmentteki müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimizle reel ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler üretiyoruz. VakıfBank olarak çek karşılığını güvence altına alan VBanko Çek Dijital ile ticarette güven ortamını destekliyoruz. Çekteki garanti tutarı ve geçerlilik tarihini VakıfBank müşterisi olsun olmasın herkesin kolayca mobilden sorgulayabilmesi, çek keşidecilerinin çeklerini mobilden esneklikle yönetebilmesi, ticari hayatı hızlandırarak ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulunuyor. Ticareti kolaylaştıran ürün ve hizmetlerimizle işletmelerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
DİJITAL KULLANIM KOLAYLIĞI
Uluslararası İş Ödülleri
'nde Ürün İnovasyonunda Başarı kategorisinde Gümüş Stevie kazanan VBanko Çek Dijital, hem çeki alan hem de keşide eden için dijital kullanım kolaylığı sağlıyor. Çeki alan kişi, çekin üzerindeki karekodu okutarak garanti tutarını ve geçerlilik tarihini anında sorgulayabiliyor.