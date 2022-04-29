Güvenle büyüyen Katılımevim faaliyetlerine BDDK lisanslı kurum olarak devam ediyor

Bu lisans ile birlikte sizlerin güveni ile hızlı ve sağlam bir şekilde büyüyen Katılımevim'in faaliyetleri, Bankalarda olduğu gibi BDDK denetim ve gözetimi altında daha da güvenli bir şekilde devam edecektir. Böylece Katılımevim, Tasarruf Finansman Sektöründe BDDK lisanslı kuruluş olarak yerini almış olacaktır.

Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan tasarruf finansman sistemine ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun" 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini güvenilir ve denetlenebilir şekilde icra edebilmelerini sağlayacak olan kanun ile şirketlerin sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, deneyimli ve yetkin bir yönetime, yeterli mali güce ve gerekli teknolojik altyapı ve kurumsal organizasyona sahip olması amaçlanmıştı. Getirilen düzenleme ile şirketlerin finansal raporlama standartlarına uyum sağlaması, gerekli teknolojik altyapıyı tamamlaması gibi bir dizi yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyor idi. Bu yükümlülükleri yerine getirerek intibak başvurusunu tamamlayan ilk şirket Katılımevim olmuş ve 2 Temmuz 2021'de Katılımevim'in intibak planı BDDK tarafından uygun bulunarak lisans sürecine dahil olmuştu.

Bugüne kadar binlerce aileyi ev ve araba sahibi yapan Katılımevim, faaliyetlerine bundan sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetiminde devam ederek, sektörün öncü ve yenilikçi ismi olarak tasarruf sahiplerinin hayallerine kavuşmasını sağlamaya devam edecektir.