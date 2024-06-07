Güvenli gıda için yeni uygulama

Vatandaşın güvenli gıdaya erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulama başlatıldı. Gıda denetim verilerine artık "Tarım Cebimde" uygulamasından ulaşılabilecek. Uygulamaya gıda kontrol sekmesi eklendi. Vatandaş bu sekmeye tıklayıp kafe, restoran, marketteki barkodu okuttuğunda işletmenin denetim sorgulamasını çıkacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Cebimde uygulamasında denetimler yansıtıldı. Vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden uygulamayı açarak, bulunduğu işletmede en son denetimin ne zaman yapıldığı gibi ayrıntılara ulaşabilecek. Bunun bir sonraki aşaması bu denetim sonucunun ne olduğunu göstermek olacak. İşletmeler, barkodu menülerine, kapılarına yapıştırarak sizlere güvenilir gıdaya ulaşma hakkınızın bakanlık tarafından da denetlediğini göstermiş olacak. İşletmeler kendi firmalarının güvenilirliğini, ne kadar güvenli olduğunu tüketicilere göstermek istiyorlarsa bu barkodu kendi işletmelerinin görünür yerlerine, menülerine, kapılarına yapıştıracak" dedi.'Dünya Gıda Güvenilirliği Günü' programında konuşan Bakan Yumaklı, Erzurum ve Elazığ'da veteriner yol kontrol noktaları oluşturulduklarını duyurdu. Yumaklı, Ankara, Çankırı, Kayseri ve Mersin'de de denetim noktaları için çalışmalar başlatıldığının altını çizdi.