Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nisan sonu itibarıyla güvenli internet hizmetinden faydalanan abone sayısının 44 milyon 287 bini aştığını belirterek, "Abonelerin yüzde 99.5'i aile profilini tercih ederken kalan yüzde 0.5'i de çocuk profilini kullanıyor" ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, güvenli internet hizmeti altyapısının erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz, talebe bağlı ve alternatif bir erişim hizmeti olduğunu bildirdi. Güvenli internet hizmetinin 2011'de uygulamaya alındığına hatırlatan Uraloğlu, söz konusu hizmetin internetin güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda ortaya çıktığına işaret ederek, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezi'ne bu hususta çok sayıda şikayet yapıldı. Yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkan sonuç özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi. Hizmet de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, hizmetle başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını vurguladı.