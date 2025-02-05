Güvensizlik altına rekor kırdırdı

Altın, ABD-Çin ticaret savaşı ve küresel belirsizliklerin güvenli liman talebini körüklemesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının onsu 2 bin 849 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık ayından bu yana artışın devam ettiği ve dün zirve yapmasının ardında birçok neden var. Tırmanan ABD-Çin ticaret savaşı, artan küresel enflasyon baskıları, merkez bankalarının agresif altın alımları ve küresel altın rezervlerinin yer değiştirmesi ana nedenler. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeniden yaşanan gerginlikler Çin'in ABD mallarına uyguladığı misilleme vergiler, küresel ticarette aksamalara yol açabileceği yönündeki endişeleri artırdı ve altına olan talebi yükseltti. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olduğu için cazip bir hale geldi. Dünyada pek çok merkez bankası, rezervlerini çeşitlendirmek ve ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla altın topluyor.

ALTIN ASYA'DAN BATI'YA GÖÇ EDİYOR

BATI piyasalarında mevcut olan daha yüksek vadeli işlem prim-primlerinden yararlanmak amacıy-lerinden amacıyla, Dubai ve Hong Kong gibi la, büyük Asya piyasalarındaki altın rezervleri stratejik olarak ABD'ye taşınıyor. Bu hareket, Asya'nın önemli merkezlerinde arz kısıtla-kısıtlamalarına yol açarak altın fiyatla-malarına fiyatlarını daha da yukarı çekti.