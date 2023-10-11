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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Güvensizlik yüzde 1.7’ye geriledi

Güvensizlik yüzde 1.7’ye geriledi
Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptıkları etkin çalışmalarla ürünlerdeki güvensizlik oranının geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 1.7'ye gerilediğini belirtti. Bakanlık olarak hedeflerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyon çerçevesinde Türkiye'de yatırım, üretim ve istihdamı artırarak, ticaretin istikrarlı, rekabetçi, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu bildiren Bolat, ihracat başta olmak üzere dış ticareti ve döviz gelirlerini de artırmayı amaçladıklarını söyledi. Bolat, en önemli faaliyetlerinden birinin, tüketicilerin ekonomik haklarını korumak olduğuna işaret ederek, bu kapsamda bakanlık bünyesinde geniş kapsamlı saha denetimleri yaptıklarını, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüttüklerini, satış sonrası hizmetler, garanti belgesi ve fiyat etiketi denetim işlemlerini sürdürdüklerini anlattı.

SÖZLEŞMELER DENETLENİYOR
Bolat Bolat, "Kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması suretiyle ithalatın azaltılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, tüketicilerimizin de güvenli ve garantili ürüne erişmeleri sağlanmaktadır" dedi. Vatandaşların günlük hayatta en çok karşılaştıkları tüketici sözleşmelerini de denetlediklerini bildiren Bolat, satıcı ve sağlayıcıların, tüketicilere yönelik olası haksız uygulamalar içine girmemeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.
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Güvensizlik yüzde 1.7’ye geriledi
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