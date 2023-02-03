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Haberler Ekonomi Haberleri GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici: Maliyetleri de gösteren yeni pazaryeri geliyor
Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:40 Son Güncelleme: 3.2.2023 10:42

GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici: Maliyetleri de gösteren yeni pazaryeri geliyor

Turkuvaz Medya Grubu’nun düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri’nin son paneli ise gayrimenkul sektörüne ayrıldı. ‘Yeni Yüzyılın Gayrimenkulü’ paneli zirvesinde GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici değerlendirmelerde bulundu.

GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici: Maliyetleri de gösteren yeni pazaryeri geliyor

GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, "Sadece binaları değil geleceği inşa ediyoruz. Sürdürülebilir ve öngörülebilir konut üretimi ihtiyacı artmakta. Geleneksel ihtiyaçlar hızla değişiyor. Nüfusu büyük şehirlerde erişilebilir konut ihtiyacı çok artmış durumda.

MALİYETLERİ DE GÖSTEREN YENİ PAZARYERİ GELİYOR

Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Almanya ile başlayan bir durum bu" dedi. Çekici, şöyle devam etti: "Sosyal konutla erişilebilir konut arasında da çok farklı noktalar var. Aslında sosyal konut sosyal bir yaklaşım, ama erişilebilir konut liberal koşullar altında tercih edilen yaşam alanını oluşturmaktır. Türkiye'de 2,3 milyon konut üretilebilirse ancak denge oluşabiliyor. Buna yenileme ve onarım yapılacak konutlar dahil. Yani burada arzı destekleme politikası şart. Kamuyla iç içe çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazaryerleri konusunda Türkiye'de 774 milyar liralık piyasa var. Bunun iki katı oranında ikinci el piyasası var. Bir pazaryeri kurmak istedik. Tüm üyelerimizin projelerini burada sergileyelim, endeksler oluşsun, üretici ufak ücretler ödeyerek bilgilere ulaşsın. Maliyetleri, arsa yüzdelerini de şeffaflıkla gösterebileceğimiz pazaryeri kavramı oluşturacağız. Üyelerimizden gelen tüm projeler burada sergilenecek ve çeşitli bilgilere ulaşım sağlanacak

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GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici: Maliyetleri de gösteren yeni pazaryeri geliyor
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