GYODER rotayı yeniden oluşturacak

"Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla 25 Ekim 2022'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek 17'nci GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde GYODER'in sektör paydaşlarıyla birlikte gerçekleştireceği iki yeni projeyle ilgili detaylar da açıklanacak. Açıklanacak ilk proje GYODER ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilecek GYODER Start Up House & PropTech Hub projesi olacak. Proptech pazarını desteklemek, sınır ötesi iş birlikleri ile büyütmek ve finansmana erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen projenin, gayrimenkulün geleceğinin buluşma noktası olması hedefleniyor. Zirvede 2023 yılında GYODER Sign of the City Awards olarak gerçekleşecek ödül töreninin işbirliği süreci de açıklanacak. Gayrimenkul yarışması, Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünü uluslararası normlara taşımak, en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmada, En İyi Konut Projeleri, En İyi Ticari Projeler, En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi ve daha birçok kategoride ödül verilecek. Sektörden pek çok aktörün ve kurumun destekçisi olduğu, her yıl farklı bir temada düzenlenen 17. Gayrimenkul Zirvesi, bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosu ile gerçekleştirilecek.