GYODER’in zirvesinde açılış ‘yeni rota’ ile yapılacak

GYODER tarafından düzenlenen ve 25 Ekim 2022'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek 17. Gayrimenkul Zirvesi'nin açılış panelinin konusu 'Yeni Rota ve Gelecek' olarak belirlendi. Panelde "Rota neden yeniden oluşturuluyor?, Dünyada ve Türkiye'de yeni normlar nelerdir?, Geleceğin yapı taşları nelerdir?, Pandeminin izlerinin finansal, toplumsal ve mimari etkileri neler oldu ve Türkiye dünyadan nasıl görülüyor?" başlıkları ele alınacak. GYODER bu zirveyle ana vizyonu olan 4T prensibi ile; tabiat, toplum, teknoloji ve tasarım konularını sahiplenerek amacını ve farkını tüm sektör paydaşlarına iletecek.