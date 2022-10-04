Haberleşme sektörü yüzde 32 büyüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ikinci çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29.2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.Toplam 162 milyon mobil numaranın taşındığını aktaran Karaismailoğlu, fiber altyapının 488 bin kilometreye çıktığını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu" değerlendirdi. 2022 yılı ikinci çeyreği itibariyle 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 88.5 milyona ulaştığını, mobil abone yaygınlığının da yüzde 104.6 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekti. Mobil abonelerin 82.4 milyonunun 4.5G aboneliğini tercih ettiğini kaydetti. 4.5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93'ünü oluşturduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7.8 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.