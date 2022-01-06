YILIN İLK YARISINDA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Sorunların çözümü noktasında Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmeye hazırlanan BTK, sorunların çözümü için de son tarih olarak temmuz 2022'yi belirledi. BTK bu tarihe kadar vatandaştan yoğun şikayet alan sorunları çözüme kavuşturacak. Bu kapsamda vatandaşın düşük kalitede internet hızı alması nedeniyle hizmeti iptal etmeyi istemesi durumunda operatörler tarafından yansıtılan yüksek cayma bedelleri artık tarihe karışacak. Farkında olmadan ya da aldatılarak (wangiri) yapılan paket dışı aramalar ile karşılaşılan yüksek fatura sorunu çözülecek. Burada bir devre kesici devreye girecek ve konuşmanın belirli bir süresinde konuşma sonlandırılarak faturanın kabarması önlenecek.