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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Hafif kamyon satışları yüzde 20 büyüyecek

Hafif kamyon satışları yüzde 20 büyüyecek
2019-2020'de yüzde 40 daralan hafif kamyon pazarında tahminler büyümeyi gösteriyor. 2021'de 3.5-10 ton hafif kamyon pazarında 3 bin 765 adet satış gerçekleşti. Yenilenen Fuso Canter'in basın toplantısında konuşan Temsa CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, pazarın 2022'de yüzde 20 büyüme ile 4 bin 400 adeti zorlayacağı tahmininde bulundu. Pazar paylarını son iki yılda yüzde 66 artırdıklarını söyledi. Doğancıoğlu, "Fuso Canter olarak baktığımızda 2020'de yüzde 9.6 olan pazar payımız bugün itibarıyla yüzde 16'nın üzerine çıktı, Ama bunu yeterli görmüyoruz. Yenilenen modellerimizle, ilk etapta hedefimiz pazar payımızı yüzde 20-25 bandına yükseltmek ve ardından da 2018'deki yüzde 30'lara dayanan paya yeniden ulaşmak" dedi. Türkiye'de üretilen Fuso Canter'in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor. Ön tasarımı, taşıma kapasitesi ve sürüş konforuyla dikkat çeken Fuso Canter, kamu, inşaat, lojistik, gıda gibi sektörlerde, araç sahiplerine maliyet avantajı sunuyor.

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Hafif kamyon satışları yüzde 20 büyüyecek
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