Hafif ticaride yerli oranı yüzde 28

Türkiye otomotiv pazarında yerli araçların kan kaybı devam ediyor. 2024 Ocak-Kasım aylarında yerli otomobillerin pazar payı yüzde 30'a indi. Yani satılan her 100 otomobilden sadece 30'u Türkiye'deki fabrikalarda üretilen modeller oldu. 2020'de yüzde 46'ya kadar yükselen yerli otoların payı, 2021 ve 2022'de yüzde 45 oldu. Geçen yıl düşüş sertleşirken, yerli otoların payı yüzde 37'ye geriledi. Böylece son beş yılda yerli otoların pazar payındeki düşüş 17 puan olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre otomobil pazarında yaşananların bir benzeri hafif ticari araç pazarında gerçekleşiyor. 2024 Ocak- Kasım döneminde yerli hafif ticari araçların pazar payı yüzde 28'e gerilerken, ithal ticari araçların payı ise 72'ye çıktı.2024 yılının ilk 11 aylık döneminde toplam üretim yüzde 8 gerileyerek 1 milyon 239 bin 944 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 283 bin adede yükseldi. Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 71, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti.