HAK-İŞ, 2023-2024 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hazırlıklarına başladı

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, kamu işçileri adına 11 Ağustos 2021'de imzalanan, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolünün 31 Aralık 2022'de sona erdiği belirtildi.

Yeni dönemde imzalanacak Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hazırlıklarının konfederasyonun gündeminde olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HAK-İŞ, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün temsil ettiğimiz kamu işçilerinin beklenti ve sorunlarını çözecek şekilde olması için çalışmalarını kapsamlı yürütüyor. Bu çerçevede, HAK-İŞ Yönetim Kurulu kararıyla 2023-2024 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü hazırlıklarına başlanmıştır. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün bir an önce imzalanabilmesi amacıyla oluşturulacak taslak çalışmamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS yetkilileri ile paylaşılacaktır."

Açıklamada, süreci yönetmek ve yürütmek amacıyla HAK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğu kaydedildi.