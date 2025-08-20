Hal Kanunu değişikliğiyle ilgili çalışmalar sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Borsası ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bolat, TBMM'de kanunlaşması için hazırlıkları yapılan Hal Kanunu değişikliğiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim ve tarımın planlanmasında önemli başarılar gösterirken, Ticaret Bakanlığı'nın rolünün ise piyasa düzenlemelerini yaparak, ürünlerin tüketicilere makul rakamlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bolat, "Amacımız, tarımda tabiat şartlarının egemen olması nedeniyle iklim değişikliği, aşırı kuraklık, dolu gibi kış şartlarının tarımsal üretimde verdiği hasarlar karşısında, üretim arzının stratejik olarak güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin arzu ettikleri ürünlere ulaşmaları. Bunun da manipülatif fiyat artışlarının olmadığı bir ortamda, tüketiciler tarafından satın alınmasını sağlamak" diye konuştu. Tarım ürünlerinde, geçen yıl 32.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Bolat, "Bu yıl 7 ayda, tarım ve işlenmiş gıda ürünleri anlamında 18.5 milyar dolarlık ihracatımız var. Bakanlık olarak diğer sanayi ve hizmet ürünlerinde hangi teşvikleri veriyorsak, tarım ihracatında da aktif şekilde ihracatçılarımızın yanındayız" dedi.