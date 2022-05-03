Halde mafyatik yapılanmaya son

AK Parti'nin, tarım ürünlerinin fiyatlarının beklentilerin çok üzerinde artmasını engellemek ve vatandaşın daha ucuz, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için yapacağı hal düzenlemesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Düzenleme kapsamında illerdeki hallerin sayısı ve buna bağlı olarak da rekabet artırılacak. Fiyatları istediği gibi belirleyen mafyatik yapılanmalara son verilecek.İlgili bakanlıkların, fırsatçıların önünü keserek tarım ürünlerinin fiyatlarındaki gereksiz artışları önlemek için hazırladığı hal yasa teklifi ile ilgili belediyeler, sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm taraflar ile toplantılar yapıldı. Öneri ve görüşlerin masaya yatırıldığı toplantılar sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı.İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde tek olan hal sayısı artırılacak. Bunun için belediyelere arazi dahil pek çok destek verilecek.Böylece tekel kırılıp bir rekabet ortamı oluşacak. Bu da fiyatları aşağı çekecek. Mevcut hallerde bazı kişilerin birden fazla yeri bulunuyor.Sektör temsilcileri, bu kişilerin kimseye fırsat vermediğini, adeta bir tür mafya düzeni kurduğunu belirtti. Yeni açılacak hallerde bir kişi birden fazla yere sahip olamayacak. Eski hallerde yeri olanlar yeni yerlerde işyeri açamayacak.Hallere ilişkin yeni kurallar belirlenerek, tedarik zincirinin kırılmaması için de tedbirler alınacak. Üretici kooperatiflerine hallerde yer verilecek. Zincir marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak. Bu şekilde hem üretici korunacak hem de gıda fiyatları daha uygun hale gelecek.* İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde tek olan hal sayısı artırılacak. Tekel kırılıp bir rekabet ortamı oluşacak. Bu da fiyatları aşağı çekecek.* Yeni açılacak hallerde bir kişi birden fazla yere sahip olamayacak.* Eski hallerde yeri olanlar yeni yerlerde işleri açamayacak.* Hallere ilişkin yeni kurallar belirlenerek, tedarik zincirinin kırılmaması için de tedbirler alınacak.* Üretici kooperatiflerine hallerde yer verilecek.* Zincir marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak.* Hallerdeki üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyetler ve teşvikler getirilmesi planlanıyor.* Hallerde belediyelerin ağırlığı artacak.* Özellikle denetim konusunda yeni tedbirler gündeme gelecek.Hallerdeki üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyetler ve teşviklerin getirilmesi üzerinde de duruluyor. KDV oranlarının düşürülmesi de planlanıyor. Hallerde belediyelerin ağırlığı artacak. Özellikle denetim konusunda yeni tedbirler gündeme gelecek. Sıkı denetimler sayesinde gerek olmadığı halde fahiş fiyat artışı yapılmasının da önüne geçilecek.