Halil Bağıban: Sektöre yön veren teknolojiler geliştirmek üzere çalışıyoruz

Kuruluşlarının ardından tecrübeler kazanmaya başladıklarını aktaran Halil Bağıban, "Özellikle yüksek mühendislik içeren çözümler oluşturmak için belki de kimsenin yapmak istemediği belki yapmaktan gözünün korktuğu alanlara Gürbağ Savunma ve Teknoloji her zaman girdi ve başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bizim motivasyonumuz her zaman şu oldu: Hiçbir zaman hiçbir savunma sanayii firmasına rakip olmak istemedik, istemiyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu özellikle yüksek mühendislik gerektiren alanlara Gürbağ Group olarak sürekli yatırım yaptık. Türkiye'de bulunmayan ürünlerimiz olsun; hepsi Gürbağ'ın kendi öz kaynaklarıyla, kendi Ar-Ge harcamalarıyla geliştirilmiştir" dedi.

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ"

Gürbağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, Gürbağ Savunma'nın motivasyonunun neler olduğuna ve geleceğin teknolojileriyle ilgili farkındalığın artırılması gerektiğine yönelik şu açıklamalara yer verdi:

"Gürbağ Savunma'nın en büyük motivasyonu elde ettiği geliri, ihtiyaç duyulan alanlara özellikle niş alanlara, araştırma ve geliştirme ile katkı sağlayıp, yatırım yaparak ülkeye değerler katmak. Biz gerek kendi eforlarımızla gerekse teknoloji ve bilim üreten kurumlarımızla; başta savunma sanayii olmak üzere, geleceğin teknolojisi hakkında farkındalığı artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gürbağ Group çatısı altında kurulan Gürbağ Akademi aracılığıyla da üniversitelerdeki genç arkadaşlarımıza ve kuruluşlara yol çizip bu alana ilgiyi artırabilirsek ne mutlu bize. Hep beraber geleceğimiz için net ve başarılı projeler ortaya koyarız diye ümit ediyoruz."

"TÜM EĞİLİM VE DEĞİŞİMLERİ SÜREKLİ TAKİP EDİYORUZ"

Bugünün şartlarına uyum sağlamanın yanı sıra geleceğin ihtiyaçlarını da öngörmenin önem kazandığı günümüzde çalışma alanlarımızı titizlikle belirlediklerini anlatan Bağıban "Sektöre yön veren teknolojiler geliştirmek üzere çalışıyoruz. Öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamayı hedeflerken, dünyadaki eğilim ve değişimleri sürekli takip ediyor, çalıştığımız her alanda yenilikçi, adapte edilebilir çözümler üretiyoruz.

Günümüzde, özellikle askeri alanda insanlı sistemler yerine otonom hareket eden, daha küçük, daha etkin ve üretim maliyeti daha düşük sistemler öne çıkıyor. Yapay zeka ve büyük veri alanlarında yapılan çalışmalar ise derin öğrenme yöntemleriyle yeni yetenekler kazandırılacak ileri teknoloji ürünlerin, geleceğin harekat ortamını ciddi bir şekilde değiştireceğini gösteriyor" dedi.

"DÜNYA LİSTELERİNDE ÜST SIRALARI HEDEFLİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde dünya inşaat sektörüne yönelik en köklü ve saygın değerlendirme olan ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2022 yılı listesinde yer alan Gürbağ Group, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasının seçildiği ENR listesinde 2013 yılından itibaren yer almaya başladı ve bu başarısını 2022 yılı dahil devam ettirdi. Halil Bağıban, bu vesile ile hem yurt içi hem yurt dışı yatırımlarının devam edeceğini belirterek "Gürbağ Grup olarak her türlü inşaat faaliyetlerinde küresel kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna, iş görenlerin sağlığına büyük önem verirken; bu konuda da uluslararası norm ve standartları bünyesinde uygulayarak, dünya ile aynı dili konuşmak amacıyla küresel kalite zinciri içerisinde yerini almak istiyoruz. ENR listesinde Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından biri olma başarısını sürdürmek ve daha iyi konumlara gelmeyi hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.