Halka arz endeksi yüzde 153 arttı

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 22'nci genel kurulu yapıldı. Toplantı kapsamında gerçekleştirilen 7. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde 5 kategoride 19 ödül, sahiplerini buldu. TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, "2020 sonu ila Nisan 2022 arasında BIST 100 endeksi yüzde 65 artarken, halka arz edilen şirketleri içeren BIST Halka Arz endeksi ise yüzde 153 arttı" dedi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de piyasa aracıları ve varlık yöneticilerinin, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin kullanımını arttırdığını gördüklerini belirten Öztop, Türkiye'de robo danışmanlık altyapısını sağlayan start-up sektörünün gün geçtikçe geliştiğini söyledi. Öztop, "İyi fikirleri olan girişimcilerimizin finansmana erişmelerinde sermaye piyasalarının rolünün de arttığını gözlemliyoruz. Girişim sermayesi yatırım fonları, kaynak arayan küçük ölçekli şirketler için alternatif bir çözüm olarak önemini artırdı" dedi.İbrahim Öztop, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son dönemde finansal piyasalarını etkileyen bir diğer eğilimin, dijital ya da kripto varlıklara rağbet olduğunu vurgulayarak, özellikle nüfusun genç kesiminin dijital varlıklara yöneldiğinin görüldüğünü kaydetti. Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuşkusuz kripto varlıklardaki gelişmeler yatırımcılarımız, dolayısıyla sektörümüz için önemli. Bu alana yönelik düzenleme çalışmaları devam ediyor. Son 2 yıldaki tüm zorluklara rağmen sermaye piyasalarımız 2021 yılında çok başarılı bir performans sergiledi."