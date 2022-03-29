Halka arzla filoyu ikiye katlayacak

ARAÇ kiralama şirketi Lider Filo
halka arz oluyor. Şirketin hisseleri borsada satış yöntemiyle 29-30 Mart tarihlerinde halka arz olacak. Halka arzdan gelirinin yüzde 70'ini yeni taşıt alımlarında kullanacaklarını belirten Lider Filo Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas
, yüzde 30'unu da işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırımlarda kullanacaklarını söyledi. Şirket hisse başına 18.65 TL fiyat ile halka arz edilecek. 4 bin araçlık filoyu 7 bin 500'e çıkarma hedefleri olduğunun belirten Barokas, "Bizim için halka arz önemli fırsat. 2022 sonunda filomuz 4.500 araca çıkacak. Nakit gücümüz yüksek, kasamızda 200 milyon TL nakit var. Özkaynağı her yıl ikiye katlıyoruz, 2021'de 280 milyon TL'ye geldik. 2021 net kârımız 120 milyon TL"şeklinde konuştu.