Halka arzla rafa giriyor

Ulusoy Un'un perakende sektörüne hitap eden iştiraki Söke Un'un halka arzı için talep toplama 4-5-6 Ocak'ta yapılacak. Halka arzdaki amaç ise sağlanan kaynakla 2023'ün ikinci yarısında açılacak yeni üretim merkeziyle unlu mamuller sektörüne girmek. Aydın Söke ve Ankara Sincan'daki iki fabrikasıyla günde bin 440 ton üretim kapasitesi bulunan firmanın halka arzının büyüklüğü 581 milyon TL ve hisse satış fiyatı pay başına 7.5 TL olarak belirlendi. Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Sekiz yılda biz Ulusoy Un ile halka arzın nasıl değişiklikler yaptığını gördük. Bu sekiz yılda üretim kapasitesi 4.5 kat, aktif büyüklükler 3 kat, ciro 3 kat arttı. Üstelik dolar bazında. Paketli unda markamızın potansiyelinin altında kaldığını düşünüyoruz. Yüzde 95 bilinirliği olan markamız var. Halka arzdan sonra yeni fabrika yatırımıyla unlu ve unlu mamüller yatırımı yapıp Söke'nin potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi. Yıldız Pazar'da olacak firma, yüzde 5 yabancı, yüzde 30 yerli kurumsal ve yüzde 65 bireysel yatırımcı dağılımına sahip. Firmanın son 12 aylık cirosu da 2 milyar TL. 2022 yıl sonu tahmini ise 2.4 milyar TL.