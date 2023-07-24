Halka arzlara talep yağıyor

MAYIS ayının son haftasında başladığı yükseliş trendini sürdürerek tarihi rekorlar kıran borsada, endeks dün 6.800 puanı geçerek zirve yaparken yerli yatırımcının halka arzlara ilgisi de hız kesmiyor. Kalesaremik, Atakey Patates Gıda ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) geçen hafta yapılan halka arzlarının sonuçları açıklandı. 3 şirketin 4 milyar 667 milyon TL büyüklüğündeki halka arzına 17.1 milyar lira ile toplamda 3.5 kattan fazla talep geldi. Böylece bu yıl şu ana kadar 23 şirket halka arzını tamamladı. Bu halka arzların büyüklüğü 30.6 milyar TL olurken, gelen talebin büyüklüğü 383.2 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin lider seramik karo üreticisi Kaleseramik'in halka arzında 109 milyon 390 bin adet hisse, 25 liradan satıldı. Halka arzın büyüklüğü 2 milyar 735 milyon lira olurken, halka açıklık oranı yüçzde 21.25 olarak gerçekleşti. Halka arza yapılan satışın 3.3 katı kadar talep geldi. Toplam talep 365.9 milyon adet olurken, talebin büyüklüğü ise 9 milyar 148 milyon TL oldu.Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) da halka arzında 1 milyon 326 bin 874 yatırımcıya hisse satıldı. Şirket toplam 91 milyon 860 bin adet hisseyi, 8.90 TL'den halka arz etti. Halka arz büyüklüğü 817 milyon 554 bin TL oldu. Halka arza gelen talep miktarı 267.8 milyon adet, talep tutarı ise 2 milyar 384 milyon TL olarak gerçekleşti.DÜNYANIN en büyük 4 hızlı servis restoran operatöründen biri olan TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük patates işleyicilerinden Atakey'in halka arzı da tamamlandı. 19-20-21 Temmuz tarihlerinde talep toplanan Atakey'in halka arzında toplam halka arz büyüklüğü 1.1 milyar TL oldu. Halka arzda 28 milyon 224 bin adet hisse 39.5 liradan satıldı. Halka arza 140.3 milyon adetle 5.5 milyar liralık talep geldi. Kurumsal yatırımcılardan 9.40 kat, bireysel yatırımcılardan ise 3.86 kat talep geldi. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4.97 katı talep toplanmış oldu. Payların yüzde 80'i bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si de kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. 1 milyon 665 bin yatırımcıya hisse satıldı.