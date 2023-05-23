Halkbank 85 yaşında

23 Mayıs 1938 tarihinde faaliyetlerine başlayan Halkbank, 85'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 85'inci yılda Halkbank'ın yurt içi ve yurt dışındaki hizmet birimi sayısı 1.166'ya, çalışan sayısı ise 27 bine ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Halkbank bugün Türkiye ekonomisinin önde gelen güçlü bankalarından biri haline geldiyse buradaki en önemli pay, kurulduğumuz günden itibaren üretime dayalı ekonomik kalkınmaya destek vermiş olmamızdır" dedi. Arslan şunları söyledi: "23 Mayıs 1938'de Halk Sandıkları kanunuyla esnaf, sanatkâr ve küçük meslek erbabını desteklemek üzere faaliyetlerine başlayan bankamız, dünden bugüne Türkiye'nin girişimcilerinin, yatırımcılarının, esnafının, KOBİ'sinin gerek iyi gerekse kötü gününde yanında olmuştur. KOBİ'leri destekleme misyonumuzu, bugün ulaştığımız yüzde 21'lik pazar payımızla Türkiye'nin lider KOBİ Bankası olarak geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Ekonomik hayatın itici gücü olan kadın girişimcilerimiz, ülkemizin her noktasındaki kadın kooperatiflerimiz Halkbank ile büyüdü. 2021 yılından beri yürüttüğümüz kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarımızla toplamda 190 bin kadına ulaştık ve 41 milyar TL finansal kaynak sağladık."2022'DE hayata geçirdikleri Girişimci Kredileri ile 105 binden fazla gence 20 milyar TL'lik destek sağladıklarını belirten Arslan, "Aktif büyüklüğümüz ilk çeyrekte yüzde 68 artışla 1.6 trilyon TL'ye yükseldik" dedi. Arslan, Türkiye Yüzyılı'nda ülkeye katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.