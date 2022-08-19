Halkbank yine ‘Yılın en iyi bankası’ oldu

Halkbank, Stevie Awards ödül organizasyonunun en büyük ödül programı olan 'International Business Awards'ta (Uluslararası İş Ödülleri) 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da hem bankacılık sektöründe hem de finansal hizmetler alanında Altın Ödüle hak kazanarak, "Yılın En İyi Bankası" seçildi. Halkbank, ayrıca "Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Şirketleri" kategorisinde Gümüş Ödüle hak kazandı.'International Business Awards'ta, çalıştığı kurumun başarısına olan katkısı ve liderliğiyle Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankacılık Sektöründe Yılın Yöneticisi" Altın Ödülü'ne layık görüldü.