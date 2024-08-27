Halkbank’a 18 ödül birden

Halkbank, bu yıl 21'incisi düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 11 altın, 5 gümüş ve 2 bronz ödül kazanarak, Türkiye'den en çok ödül alan kurum oldu. Banka, 62 ülkeden 3 bin 800'ün üzerinde başvuru yapılan ödül programından 18 ödülle döndü. İş dünyasının Oscarları olarak adlandırılan ödül organizasyonunda "Yılın Bankası" ve "Yılın Finans Kurumu" ödüllerini kazanan bankanın Genel Müdürü Osman Arslan da bankacılık sektöründe "Yılın Yöneticisi" seçilerek bu kategoride altın ödüle layık görüldü. Arslan, "Sürdürülebilirlikten çevre duyarlılığına, kadın girişimci desteklerinden teknoloji alanında halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Halkbank'ın sürdürülebilirlik vizyonu ve çevre duyarlılığı, uluslararası jüriler tarafından en yüksek puanla değerlendirilerek 3 altın ve 1 gümüş ödüle layık görüldü. Halkbank bu alandaki çalışmalarıyla "Avrupa'da Sürdürülebilirlik Liderliği" kategorisinde altın ödül kazanırken, Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi (EDYS), "Avrupa'da Yılın Sürdürülebilirlik Projesi" ve "Yılın Çevre Programı" kategorilerinde altın ödül, "Çevre Yönetimi Alanında Başarı" kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.