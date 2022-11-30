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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Halkbank’a ABD’de üç ülkeden destek

Halkbank’a ABD’de üç ülkeden destek
ABD Anayasa Mahkemesi'nin Halkbank'ın temyiz başvurusunu gündemine alması sonrasında, savunma avukatları mahkemeye altı farklı dilekçe sundu. Davayla ilgili genel itirazların yer aldığı dilekçeler dışında, Azerbaycan, Katar ve Pakistan'ın da Halkbank'ın yanında yer aldığı ve bankanın ABD'de yargılanamayacağının savunulduğu ortak dilekçe de mahkemeye sunuldu. Üç ülke ortak dilekçede, "200 yıldan beri ilk kez yargının tüm yasaları hiçe sayarak, şimdiye kadar görülmemiş bir usulle Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası'nın görmezden geldiğini; Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir kamu bankası olan Halkbank'ı yargılamaya kalktığını" iddia etti.
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Halkbank’a ABD’de üç ülkeden destek
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