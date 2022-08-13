Halkbank’ın aktifi 1 trilyon TL’yi aştı

HALKBANK'IN ilk yarı bilançosu açıklandı. Yılın ilk yarısında 4.6 milyar TL net kâr elde eden bankanın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL'yi aştı. Toplam krediler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 916.6 milyar TL'ye yükseldi. Halkbank, toplam mevduatını yüzde 47.3 artışla 747.1 milyar TL seviyesine ulaştırdı. KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 50 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü bu dönemde yüzde 52.1 arttı. Kamu öncülüğünde yatırım ortamını iyileştirici politika adımlarının küresel ekonomik etkileri sınırladığını, yüksek katma değerli üretime ve istihdama büyük katkı verdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İhracatçı işletmelerimizin, değişmekte olan küresel tedarik zinciri içinde ticari olarak yeni fırsatlar buldukları bu dönemde, bankamız girişimcilere, yatırımcılara, esnafsanatkâra ve KOBİ'lere yeni finansal seçenekler sunmaya devam etmektedir" dedi.Halkbank'ın geleneksel misyonu olarak sürdürdüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf-sanatkâr ve KOBİ'lere yönelik kredi kullandırımlarının bu dönemde daha da arttığını vurgulayan Arslan, "Yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, kredi kullanan esnaf sayısında yüzde 52, kredi kullandırım tutarında ise yüzde 126'lık artış gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılsonu itibarıyla 79.9 milyar TL'ye ulaşan bankamızın esnaf kredi bakiyesi bu yılın ilk yarısı sonunda 90.6 milyar TL'ye yükselirken, kredi bakiyesi bulunan esnaf sayımız da 1.1 milyon olmuştur" dedi.HALKBANK'IN kadın girişimcilere yönelik Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile kredi başlangıcından bugüne Türkiye genelinde 132 binden fazla kadın girişimciye ulaştığına ve 15.1 milyar TL'lik kredi hacmi oluşturduğuna dikkat çeken Arslan şunları söyledi: "Üreten Kadınlar Buluşmalarını ise kadın girişimcileri dinleme, onların işlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları alanları tespit etme noktasında bir fırsat olarak görmekteyiz. Bu yılki etkinliklerimizde kooperatiflerin öne çıktığını gördük. Buradan yola çıkarak Halk Akademi ile kooperatiflere yönelik Marka Eğitimi düzenlemeye başladık."