Halkbank’ın kredileri 1 trilyon TL’yi aştı

Halkbank yılın ilk 9 ayı sonunda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam kredilerini yüzde 70 artışla 1 trilyon TL'nin üzerine, toplam mevduatını yüzde 69.4 artışla 906 milyar TL'ye taşıdı. Halkbank'ın aktif büyüklüğü ise aynı dönemde yüzde 68.7 artışla 1.2 trilyon TL'yi aştı. Bankanın, KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 51 olarak gerçekleşti. KOBİ kredilerinin bireysel hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 51 olurken Halkbank, bu alanda yüzde 18 pazar payı elde etti.Yaz aylarını da kapsayan üçüncü çeyrekte ekonomiye hâkim olan istikrarlı görünümün yılın son çeyreğine de taşınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan "Ülkemizin, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mevcut işletmelerin rekabet gücünü artırdığı ve umut vadeden yeni girişimlerin uygun koşullarda geliştiği bir koşulda girmesi, en büyük hedefimizdir" dedi. Osman Arslan, dünyada başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte yurtiçinde ekonomiye hâkim olmaya başlayan istikrarlı görünümün yılın son çeyreğine de taşınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.