Halkbank’ta ‘Üreten Kadınlar’ yarışacak

Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması'nı ikinci kez düzenliyor. Başvurular 3 Ekim'de başladı. Yarışmanın ödül töreni 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek. Yarışmada Mikro Üretici, KOBİ Üretici ve Kadın Kooperatifleri kategorilerinde ödül verilecek. Sıfır Atık kategorisi birincisi de 500 bin TL'lik ödül alacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bugüne kadar 138 binin üzerinde kadın girişimciye 16.8 milyar TL kredi desteği sağladık. Kadın girişimci ekosisteminde büyük bir canlılık olduğunu görmekteyiz" dedi.