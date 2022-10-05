Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Halkbank’ta ‘Üreten Kadınlar’ yarışacak
Giriş Tarihi: 6.10.2022

Halkbank’ta ‘Üreten Kadınlar’ yarışacak

Halkbank’ta ‘Üreten Kadınlar’ yarışacak
Halkbank, Üreten Kadınlar Yarışması'nı ikinci kez düzenliyor. Başvurular 3 Ekim'de başladı. Yarışmanın ödül töreni 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek. Yarışmada Mikro Üretici, KOBİ Üretici ve Kadın Kooperatifleri kategorilerinde ödül verilecek. Sıfır Atık kategorisi birincisi de 500 bin TL'lik ödül alacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bugüne kadar 138 binin üzerinde kadın girişimciye 16.8 milyar TL kredi desteği sağladık. Kadın girişimci ekosisteminde büyük bir canlılık olduğunu görmekteyiz" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Halkbank’ta ‘Üreten Kadınlar’ yarışacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA