Halkbank’tan 11 ilde kadın üreticiye can suyu kredisi

HALKBANK, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve girişimcilere yönelik bölgede üretimin devam edebilmesi için finansal destek paketi oluşturdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanan destek paketi kapsamında, Kadın Kooperatifleri Destek Kredisi ve KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi yer alıyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Deprem felaketinden zarar gören üretici kadınlarımızı en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla hazırladığımız destek paketi ile bölgede dayanışma ve yeniden kalkınma projesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Kredi ile depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine işletme harcamalarında kullanılmak üzere üst limiti 50 bin TL olan sıfır faizli kredi verilecek. Bölgede faaliyet gösteren 143 kadın kooperatifinin yararlanabileceği kredi, bir yıl geri ödemesiz olmak üzere, toplam 36 aya yayılan vadede ve aylık eşit taksitle geri ödenebilecek.