Halkbank’tan ekonomiye 2.1 trilyon TL kaynak

Halkbank, yılın ilk yarısında da büyüme ivmesini sürdürerek aktif büyüklüğünü 2.6 trilyon TL'ye taşıdı. İlk yarıda toplam kredileri yüzde 11 artışla 2.1 trilyon TL seviyesine çıkarken, ticari kredilerdeki artış yüzde 9'u bularak, 1.2 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ticari nitelikli kredilerin yüzde 55'inin KOBİ'lere tahsis edildiğini belirtti. İlk yarıda KOBİ kredilerinin yüzde 7.2 büyüdüğünü anlatan Arslan, "İkinci çeyrekte KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler bakiyesi içindeki payını yüzde 55'e taşıdık. Esnaf ve sanatkârın ekonomik gücünü artıran yenilikçi finansal çözümler ve kredi destekleri ile ülkemizin üretkenliğine ve ticari hayatına değer katan öncü banka olarak, esnaf kredi kullandırım tutarımızı ilk yarıda 61 milyar TL'ye ulaştırdık" dedi.Halkbank, bugüne kadar 228 bin kadın girişimciye 68 milyar TL, her yaştan ve eğitim düzeyinden 164 bin girişimciye de 26 milyar TL destek sağladı. Yeni dönemde de kadın girişimcilerin ihracata katılımını daha güçlü bir biçimde destekleyeceklerini anlatan Arslan, şunları söyledi: "İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) işbirliği ile İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisini hayata geçirdik. Bu kredi ile kredibilitesi olan fakat teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere finansman imkânı sağlıyoruz. İhracatta Kadın İzi Projesi'ni de başlattık."Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'nın, değişen koşullara hızlı refleks vererek ülkemizin krizlere karşı dayanıklılığını artırdığını belirten Arslan, şunları söyledi: "Mali disipline, yapısal dönüşüme ve dezenflasyona odaklanan ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya başladığımızı gururla söyleyebiliriz. Son dönemde uluslararası derecelendirme kuruluşlarının kredi notumuzu yükseltmesi ve Kredi Risk Primi CDS'in son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik güveninin arttığı görülmektedir."