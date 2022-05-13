Halkbank’tan ekonomiye 807.8 milyar TL destek

Halkbank, mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 artırarak 965.3 milyar liraya taşıdı. Finansal seçenekleriyle yılın ilk çeyreğinde piyasadaki hareketliliğe destek sağlayan banka, toplam mevduatını ise yüzde 42.8 artışla 673.2 milyar lira seviyesine ulaştırdı. Banka, bu dönemde 2 milyar lira net kâr elde etti.Esnaf-sanatkârlara, meslek gruplarına, girişimcilere ve KOBİ'lere sunduğu finansal seçeneklerle ekonomideki canlılığa katkı vermeyi sürdüren Halkbank, özellikle kadın girişimcilere 2021'de sağladığı destekleri yılın ilk çeyreğinde artırarak sürdürdü.Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2021 yılını yüzde 11 büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisine yönelik sorumluluklarını yerine getirmenin motivasyonuyla, 2022 yılına verimli iş sonuçlarıyla başlangıç yaptıklarını ifade etti. Arslan, "Nakdi kredilerimizin 585.4 milyar liraya yükseldiği bu dönemde, yüzde 39.8 artışla 807.8 milyar lira seviyesine çıkan toplam kredilerimizle Türkiye ekonomisine katkımızı artırarak sürdürdük" dedi.Arslan, "Önümüzdeki dönemde bilanço kalitemizi koruyarak ekonomik faaliyetlerin yükselen ivmesine ve sürdürülebilirliğine destek sunmaya devam edeceğiz. 'Önce Halk, Sonra Bankayız' ilkemizle Türkiye'nin faydasına yönelik atılımlarda gösterdiğimiz etkin varlığımızı koruyacağız" dedi.