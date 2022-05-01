Halkbank’tan girişimci esnafa sıfır faizli kredi

Halkbank, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için 6 farklı kredi paketi hazırladı. Genç, Cesur, Usta, Tekno ve Halk Girişimci Kredileri avantajlı faiz oranlarıyla sunulacak. Girişimci Esnaf Kredisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle sıfır faizli olarak kullandırılacak. Tüm kredilerde, azami 12 ay anapara ödemesiz olmak üzere 60 aya kadar vade imkânı tanınıyor.Üst limiti 350 bin TL olan krediden; üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor.Üst limit 400 bin TL olacak. Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen 45 yaşını aşmamış girişimciler krediden yararlanacak.Üst sınırı 300 bin TL. Mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/ belgesi bulunan ve ilgili iş kolunda deneyim sahibi olan, 45 yaşını aşmamış, kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler başvurabilecek.Teknokent'te faaliyet gösteren, bilişim ve yazılım alanında faaliyette bulunan girişimciler faydalanıyor. Üst limit 500 bin TL.Üst limiti 250 bin TL olan krediden bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu düşünülen girişimciler yararlanabiliyor. Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda kredi üst limiti 300 bin TL olarak uygulanıyor.Esnaf-sanatkârların yararlanacağı 'Girişimci Esnaf Kredisi'ne Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yüzde 100 faiz desteği sağlanıyor. Teminat sorunu olana da Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullanım imkânı tanınıyor. Genç girişimcilere 100 bin TL, usta girişimcilere ise 275 bin TL limitli kredi sağlanıyor.Girişimcilere krediyle birlikte çeşitli ek avantajlar da tanınıyor. Paraf KOBİ Kart, Paraf Business Kart veya Paraf Esnaf Kart'ın yanı sıra girişimcilere Ticari Kredili Mevduat Hesabı ürünleri tanımlanıyor. Halkbank internet ve mobil şubeden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden bir yıl boyunca ücret alınmıyor. Danışmanlık ve ücretsiz online eğitim hizmeti de veriliyor.