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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Halkbank’tan ‘Gülümseyen Kitap’ Projesi

Halkbank’tan ‘Gülümseyen Kitap’ Projesi
HALKBANK, yurt çapında kitaplara erişimi kolaylaştıracak sosyal bir çalışmaya imza atıyor. Bankanın genel müdürlük personeli, şube çalışanlarından oluşan geniş bir gönüllü ekibi ve Medikal Turizm Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen 'Gülümseyen Kitap' projesiyle, köy okullarına ve huzurevlerine kütüphaneler kazandırılması amaçlanıyor. Kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi temelinde sosyal katılımcılığın da geliştirilmesi için hayata geçirilen proje ile evlerdeki okunmuş veya okunmayan, atıl bekleyen kitaplar potansiyel yeni okuyucularla buluşturulmuş olacaklar. Halkbank, 'Gülümseyen Kitap' projesi kapsamında başta kendi çalışanları ve aileleri ile Halkbank müşterileri ve iş birliği yapacağı tüm kuruluşlar olmak üzere; gönüllü tüm kitapseverleri harekete geçirerek, bir yılda en az 50 bin kitaba ulaşmayı ve 500 ilköğretim okulunda, ayrıca çeşitli huzurevlerinde kütüphanelerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bağışçıların iletmek istediği kitaplar Halkbank şubelerine elden teslim edilebiliyor.
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Halkbank’tan ‘Gülümseyen Kitap’ Projesi
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