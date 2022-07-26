Halkbank’tan kadın girişimciye 14.4 milyar TL kredi desteği

Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın dördüncüsü, Marmara Bölgesi'ni temsilen Kocaeli'de gerçekleşti. 11 ili kapsayan Marmara Bölgesi'nde Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 36 bin 847 kadın girişimciye 3.4 milyar TL finansman sağlandı, Türkiye genelinde ise 131 bin 787 kadın girişimci 14.4 milyar TL'lik destekten yararlandı. Buluşmada konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Türkiye genelini değerlendirdiğimizde kadın girişimci desteklerimize yönelik ilginin yoğunluğunu ve kadınların iş hayatına dahil olma isteklerinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlarımızın iş dünyasına katılımlarını sağlamak ülke ekonomisinin kalkınması için oldukça önem taşımaktadır. Geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Girişimci Destek Paketimizi duyurduk ve işletmelerimize uygun koşullarda finansman imkânı sunduk. Desteklerimiz, kadın girişimci ekosistemine büyük yarar sağlayan projelerden birine dönüşmüştür" dedi. Kadın girişimci sayısı ve istihdamının artırılması için çalışmaya devam edileceğini belirten Arslan, "Buluşmalarımızda kadın girişimcilerimiz ile bir araya gelerek onları yüreklendirdik ve hayallerinin gerçekleşmesine destek olduk" diye konuştu.