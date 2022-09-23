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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Halkbank’tan kadın girişimciye 16.3 milyar liralık destek

Halkbank’tan kadın girişimciye 16.3 milyar liralık destek
HALKBANK, Üreten Kadınlar Buluşmaları dizisinin Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk etabı için Erzurum'daydı. Halkbank'ın kadın girişimcilere özel finansal desteğinin sürdüğünü ve toplamda 16.3 milyar TL'ye yaklaştığını vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Türkiye genelinde 136 binin üzerinde kadın girişimciye ulaştık" dedi. Halkbank'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ardahan, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Kars ve Tunceli illerinde 28 şube ve toplam 451 çalışan ile hizmet verdiğinin altını çizen Arslan şöyle devam etti: "Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik gelişiminde, büyük payımız olacağına inanıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 bin 500'e yakın kadın girişimci desteklerimizden yararlandı. Toplam kredi hacmi de 281 milyon TL'yi aştı."
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Halkbank’tan kadın girişimciye 16.3 milyar liralık destek
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