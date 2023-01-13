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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Halkbank’tan “Safir AVM” açıklaması

Halkbank’tan “Safir AVM” açıklaması
HALKBANK, bazı yayın organlarında çıkan Safir AVM ile ilgili haberler üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Halkbank'ın KAP'ta yer alan açıklamasında, "Bazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında, kamu bankaları tarafından kredi alacağının tahsil ve tasfiyesiyle ilgili yapılan haber ve söylentiler, gerçeğe aykırı, bağlamından kopuk, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve bankanın güven ve itibarını sarsıcı niteliktedir" denildi. Bankadan "Takasa konu kredinin faizler dahil güncel değeri, gayrimenkulün güncel satış değeri ile aynı seviyededir" açıklaması yapıldı.
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Halkbank’tan “Safir AVM” açıklaması
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