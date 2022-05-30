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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Halkbank’tan teknokent destek paketi

Halkbank’tan teknokent destek paketi
HALKBANK, Teknokent Girişimci Kredisi ile birlikte Paraf ticari kredi kartı, ticari kredili mevduat hesabı ve teminat mektubunu da uygun koşullarla müşterilerinin kullanımına sunuyor. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, paket kapsamında girişimcilere 750 bin TL'ye kadar kredi sunulabiliyor. Girişimciler bu finansal desteği, Ar-Ge harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımları, personel maaş ödemeleri, kira ödemeleri başta olmak üzere projelerini ilerletme noktasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabiliyor. Kredilerde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 aya kadar vade imkânı sağlanıyor. Teknokent Destek Paketi'nden yararlanacak olan girişimcilerin, internet ya da mobil şubeden gerçekleştirecekleri EFT/havale işlemlerinden ve ticari kredi kartlarından 1 yıl boyunca, POS kullanımlarında ise 6 ay boyunca ücret alınmıyor.
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Halkbank’tan teknokent destek paketi
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