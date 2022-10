Halkımız rahat olsun enflasyon hızla inecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun, TCMB'nin de hükümetin de odaklandığı en önemli sorunlarının başında geldiğine dikkati çekerek, bu noktada tüm kurumların büyük bir koordinasyonla enflasyonu aşağı indirmek için önemli kararlar alarak yoluna devam ettiğini söyledi. Yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Kavcıoğlu, enflasyon oluşumunu dünyadaki gelişmelere de bakarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.Kavcıoğlu, şöyle konuştu: "Enflasyonu düşürmede tabii ki kendimizi çok başarılı sayamayız ama enflasyonun aşağı getirilmesi noktasında aldığımız kararlar ve uyguladığımız politikalar inşallah bizi başarılı kılacak. Bunun farkındayız, özellikle gelir noktasında vatandaşımız, bütün kesimler için enflasyon varsa sorun vardır, burada başarıyı konuşmak da doğru değil. Böyle bir yaklaşımımız da söz konusu değil ama başarılı olmak için vatandaşımızın bu sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz, biliyoruz, hissediyoruz. En kısa sürede bunu çözerek vatandaşımızın daha müreffeh hissetmesini sağlayacak tedbirlerimizi alıyoruz, bunun sonucunu kısa sürede göreceğiz. Biz başarılı olacağımıza inanıyoruz, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Halkımız da rahat olsun, enflasyon istediğimiz noktaya hızlı bir şekilde gelecek."Kur Korumalı Mevduat (KKM) Sistemi'ne aktarılan kaynağın sorulması üzerine Kavcıoğlu, bankanın gelir-gider kalemlerini yıl içinde açıklamadığını, yıl sonunda bütün kalemlerini bilançolarında yayınlayacaklarını söyledi. Bu konuda bir şeyin gizlenmesi ya da saklanmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Kavcıoğlu, iki ay sonra bütün hesapların bankanın bilançosunda görüleceğini vurguladı.Kavcıoğlu, net hata noksan rakamlarının sadece bu yıl fazla vermediğini, geçmiş yıllarda da aynı seviyelerin ya da daha yüksek değerlerin görüldüğünü dile getirdi. Kavcıoğlu, turizm rakamlarının sonradan güncellenerek doğruya yakınsanmasının, net hata noksanın yıl içinde yüksek oluşmasına neden olduğunu anlattı. Bunu daha da azaltmak için TÜİK ile ortak çalışmaları olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Turizm gelirlerinde anket usulüyle çalışmaların daha verimli ve etkin şekilde yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onda da şu an itibarıyla 5 milyar dolara yakın bir düzeltme söz konusu. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda çoğu ülke net hata noksanda çok yüksek. Öyle her şeyin altında bir şey aramaya gerek yok" diye konuştu.Bankaların sistematik olarak oluşabilecek risklerinin BDDK ve Merkez Bankası tarafından sıkı bir şekilde takip edildiğini vurgulayan Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Şu an bankacılık sektörünü herhangi bir sistemik, likidite, operasyonel veya faiz riski anlamında çok yakından takip ediyoruz. Şu an Türkiye'nin bankacılık sektörü dünyada ve Avrupa'da en güçlü sektörlerden biri. Türkiye'nin reel sektörünün gücü bankacılığa da yansıyor. Bu rasyolara sahip bir bankacılık sektörü için herhangi bir riski konuşmamız söz konusu bile değil."Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bankacılık sektörüyle yaptığı toplantıya katılmamasına ilişkin soruya da yanıt veren Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantıdan haberim var. Para Politikası Kurulu (PPK) ve Enflasyon Raporu haftasına geldiği için bu 2 hafta içinde herhangi bir toplantıya iştirak etmiyoruz. Sayın Bakanımız gerekli gördüğü her toplantıya davet eder, biz de katılırız. Şu anda o anlamda koordinasyon ve iş birliğinde, politikaların uygulanmasında hiçbir sıkıntı yok."Kavcıoğlu, makine- teçhizat yatırımlarının, 2019'un son çeyreğinden bu yana kesintisiz arttığını dile getirdi. Kavcıoğlu, "Net ihracat ile makineteçhizat yatırımlarının milli gelir içerisindeki toplam payı yüzde 19.1'e yükselerek 2009 yılından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Ağustos ayı itibarıyla yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payı yüzde 28'i aşarak, son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı" dedi. Başkan Şahap Kavcıoğlu, istihdam edilen kişi sayısının da 2020 yılı birinci çeyreğinden bu yana toplamda 4.1 milyon kişi arttığının altını çizdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu paylaşacağını anımsatan Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Biz 100 yılı planlarken Türkiye'nin 10 yıllık senedini, 5 yıllık tahvilini almakta kimse endişe etmesin. Hazinenin 20 yıllık borçlanmaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye artık çok doğru yolda ve doğru politikalar uygulayarak önünü görüyor, önündeki 100 yılı planlıyor." Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin olarak, "Altın rezervlerimiz önemli derecede artıyor" açıklamasında bulundu.Kavcıoğlu, hedefli kredi kullanımının en önemli sonuçlarının KOBİ'lerde görüldüğünü vurgulayarak, "Ocak-eylül döneminde, KOBİ'ler tarafından net olarak 558 milyar lira tutarında kredi kullanımı yapıldı. Bu miktar, 2021'in aynı döneminde 54 milyar lira tutarındaki kredinin 10 katından fazladır. KOBİ'lerin Eylal 2022'deki net kredi kullanım miktarı, önceki yılın ocak-eylül döneminin 1.5 katı oldu. KOBİ kredilerinin tutarı ve bankacılık sektörü kredileri içerisindeki payı en yüksek düzeye ulaştı" dedi.