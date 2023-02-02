Haluk Bayraktar o grafiğe dikkat çekti: ’Milli Teknoloji Hamlesi’ tam bağımsızlığın vazgeçilmezi oldu

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2014-2022 yılları NATO askeri harcamalarının ülke milli gelirlerindeki paylarının yer aldığı grafiği değerlendirdi.
"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VAZGEÇİLMEZ BİR İDEALDİR"
Bayraktar, son 8 yılda Türkiye'nin milli gelirde askeri harcamaların oranı bakımından NATO ülkelerinden ayrıştığını kaydederek, "Nitelikli insan kaynağı havuzumuzu geliştiren, maliyet etkin projelerimize alan açan ve her sektörde yerlilik oranımızı gün geçtikçe artırmamıza olanak sağlayan Milli Teknoloji Hamlesi tam bağımsız ve müreffeh yarınlarımız için vazgeçilmez bir idealdir" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE SAVUNMA ALANINDA DA DÜNYADAN AYRIŞIYOR
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. NATO ülkelerinin neredeyse tümü, 2014-2022 yılları arasında millî gelirlerinden askeri harcamalara ayırdıkları payı artırmış. Türkiye'de ise durum farklı. Çünkü savunma kapasitesinde gelişim kaydederken, Milli Teknoloji Hamlesi ile artık pahalı ve ithal sistemlere muhtaç kalmıyor. Türkiye bağımsızlığını bir alanda daha güçlendirmeye devam ederek savunma alanında da dünyadan ayrışıyor.
Nitelikli insan kaynağı havuzumuzu geliştiren, maliyet etkin projelerimize alan açan ve her sektörde yerlilik oranımızı gün geçtikçe artırmamıza olanak sağlayan #MiliTeknolojiHamlesi tam bağımsız ve müreffeh yarınlarımız için vazgeçilmez bir idealdir. https://t.co/D1nFTDzGCa— Haluk Bayraktar (@haluk) February 2, 2023