Haluk Bayraktar o grafiğe dikkat çekti: ’Milli Teknoloji Hamlesi’ tam bağımsızlığın vazgeçilmezi oldu

TÜRKİYE SAVUNMA ALANINDA DA DÜNYADAN AYRIŞIYOR

Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor. NATO ülkelerinin neredeyse tümü, 2014-2022 yılları arasında millî gelirlerinden askeri harcamalara ayırdıkları payı artırmış. Türkiye'de ise durum farklı. Çünkü savunma kapasitesinde gelişim kaydederken, Milli Teknoloji Hamlesi ile artık pahalı ve ithal sistemlere muhtaç kalmıyor. Türkiye bağımsızlığını bir alanda daha güçlendirmeye devam ederek savunma alanında da dünyadan ayrışıyor.