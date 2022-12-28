Hanehalkları çoğunlukla 2 katlı binalarda ikamet ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bina ve Konut Nitelikleri Araştırmasını ilk kez açıkladı. Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021 verilerini paylaştı. Nüfus ve konut sayımı dahilinde Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması gerçekleştirildi.



Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu "0" ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını önermektedir. Bu çerçevede, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtlara dayalı "Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021" gerçekleştirilmiştir. NKS, 2021, referans tarihi 31 Aralık 2021 olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile aynı referans tarihine sahip olup sayımın temel sonuçlarını ADNKS verileri oluşturmaktadır.



Bununla birlikte nüfus ve konut sayımı dahilinde yer alan bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için TÜİK tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA), 2021" gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek bir şekilde tasarlanmıştır.



HANEHALKLARININ ÇOĞUNLUKLA 2 KATLI BİNALARDA İKAMET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ



Türkiye'deki hanehalklarının %17,3'ünün 2 katlı, %14,4'ünün 5 katlı, %13'ünün 6 katlı ve %11,7'sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise %9,5 oldu.



HANEHALKLARININ %53,6'SININ ASANSÖR OLMAYAN 3 VE DAHA ÇOK KATLI BİNALARDA YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ



Hanehalklarının %46,4'ünün asansör bulunan, %53,6'sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü. Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının %23,2'sinin binalarında asansör olmadığı görüldü. Bununla birlikte hanehalklarının %43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, %57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.



HANEHALKLARININ %47,4'ÜNÜN 2001 YILI VE SONRASINDA İNŞA EDİLEN BİNALARDA İKAMET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ



Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, %30,9'unun 1981-2000, %28,1'inin 2011-2021, %19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, %12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü.