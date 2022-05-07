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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Hanenin kullanılabilir geliri yüzde 10 arttı

Hanenin kullanılabilir geliri yüzde 10 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10.6 artarak 76 bin 733 liraya yükseldi. En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2021'de bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak yüzde 46.7'ye geriledi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0.2 puan artarak yüzde 6.1'e yükseldi. Yıllık ortalama esas iş gelirlerinde yüksek öğretim mezunları ilk sırada yer aldı.
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Hanenin kullanılabilir geliri yüzde 10 arttı
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