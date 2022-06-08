Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay İTO’yu ziyaret etti

İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan İTO Başkanı Avdagiç, Türk kökenli Onay'ın ziyaretinden son derece mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hannover'in dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Avdagiç, "Geçen hafta biz de Hannover Messe'ye katılmıştık. Hannover Messe, Almanya'daki en köklü fuar şirketi olan Deutsche Messe'nin bir fuarı ve 75. yılını kutladı. Hannover Messe, çok uzun zamandan beri İTO'nun milli katılımı organize ettiği bir fuar. Hannover Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Hannover Messe şirketinin en büyük hissedarlarından biri. Dolayısıyla Sayın Başkanımız Belit Onay ile bizim de ana ortaklarından biri olduğumuz İstanbul Fuar Merkezi'nde ne yapabiliriz, karşılıklı fuar süreçlerimizle ilgili yapılandırmamızı ve yeni projelerimizi nasıl hayata geçirebiliriz gibi konuları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezi'nde Deutsche Messe'nin Türkiye'deki şirketi olan Hannover Messe Fairs ile çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini, bu kapsamda Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ile yaptıkları ve yapabilecekleri projeleri görüştüklerini aktardı.

Yeşil Mutabakat'ın tüm dünya için çok önemli bir gündem olduğunu vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda Onay'ın, ekibiyle birlikte Hannover şehrinde çok etkili ve sonuç odaklı projeler hayata geçirdiğini biliyoruz. Bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bu işin ana kurgucusu belediyeler ama belediyelerin oluşturduğu bu yapıdan sonra iş dünyasında şirketlerin yapması gerekenler var. Bu uygulamalarda yine kendilerinin know-how'undan, bilgi birikiminden istifade ederek bunu süratle Türk iş dünyasına taşımak istiyoruz. Yeşil Mutabakat'a hem Türk şirketlerinin hem de bütün İstanbulluların bir an önce daha etkin bir şekilde paydaş olması için nasıl beraber gayret gösterebileceğimizi konuştuk."

Avdagiç, fuarcılık dışında da İstanbul ve Hannover iş dünyasını yakınlaştıracak ortak çalışmalara açık olduklarını sözlerine ekledi.

"ORTAK ÇALIŞMA ZEMİNİN TEMELLERİ ATILDI"

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da salgın sonrası ticaret ve ekonominin yavaş yavaş tekrar canlandığını ifade ederek, canlanmanın hem şekillenmesine hem de desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fuar sezonunun açılmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Onay, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan'ın da bahsettiği gibi çok geniş ve farklı farklı konulara değindik. Belki bunlardan en önemlisi Türkiye'nin ve İstanbul'un, krizlerin yaşandığı bu süreçte aldığı önemli köprü rolü... Yani coğrafi olarak bu rol, büyük önem arz ediyor. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte de özellikle İstanbul'un çok büyük önem taşıyacağını görüyoruz. Hannover olarak bu süreci desteklemek istiyoruz. İTO üyeleri ve Sayın Başkanı'mızla birlikte Hannover ve İstanbul, Türkiye ve Almanya arasındaki sıcak ilişkileri daha da ileriye nasıl taşıyabiliriz, nasıl daha da geliştirebiliriz gibi konuları konuştuk."

Onay, görüşmede çok önemli bilgi ve tavsiyeler aldıklarını, ortak çalışma zemininin temellerinin atıldığını söyledi.