Hasarsız binalara doğalgaz geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğalgaz dağıtım şirketlerinin il ve ilçe merkezlerindeki dağıtım şebekelerinde gerekli kontrolleri yaptıklarını belirterek, "Hasarlı bölgeler, yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalara kadar doğal gazı getirmiş durumdayız" dedi. Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, depremler sonrası petrol üretim faaliyetlerinin kontrol amaçlı durdurulduğunu anımsatarak, 290 kuyudan 286'sının tekrar üretime alındığını, kalan 4 kuyuda incelemelerin ve yeniden işletmeye alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. TPAO'nun Adıyaman'da 2 bin 680 civarında çadır ve 214 konteyner tahsis ettiğine işaret eden Dönmez, bölgede 2 bin konteynerlik bir konteyner kent planlandığını dile getirdi.Elektrik tarafında iletim ve dağıtımda çalışmaların büyük oranda tamamlandığını aktaran Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Sadece hasarlı bölgelerde ve hasarlı yapılarda elektrik arzı sağlayamıyoruz. Doğalgazda da Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ana iletim hatlarındaki arıza ve hasarlar ilk 5 gün içerisinde tamamlanmıştı, şehir girişlerine doğalgaz arzı sağlanmıştı. Gaz dağıtım şirketleri de il ve ilçe merkezlerimizdeki dağıtım şebekelerini kontrol edip, test ettiler."